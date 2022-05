Tako lahko preženete muhe iz kuhinje

Žuželke predstavljajo pomemben del narave, saj oprašujejo rastline in odstranjujejo škodljivce. A koristne so zunaj, v stanovanju pa so bolj kot ne nadležne, še posebno muhe. Z nekaj domačimi pripravki lahko poskrbimo, da ne bodo zašle v naš dom, oziroma vsaj ne prepogosto.

Ne marajo vonja po sivki.FOTO: Madeleine_steinbach/Getty Images

Znano je, da jih privlačijo sladka živila in pijače, zato jih je, ko so enkrat odprte, dobro dosledno pospravljati v hladilnik ali omaro. Še posebno rade imajo sladke gazirane pijače, poleg sladkorja jim je namreč všeč tudi ogljikov dioksid v njih. Če kaj pijače polijemo, jo je treba zato nemudoma pobrisati, a tako ne bomo povsem odstranili sledi sladkorja, zato površino tudi pomijemo.

Muhe bodo v kuhinjo zašle tudi, če v njej pustimo umazano posodo in ostanke hrane. Slednje zato takoj prestavimo v posodo s pokrovom ali v hladilnik. Če posode ne moremo pomiti takoj po obroku, pomivalno korito napolnimo z vodo, dodamo malce detergenta za pomivanje posode ter umazane pripomočke povsem potopimo vanjo. Če v vodo kanemo še kapljico eteričnega olja sivke, muh ne bo na spregled.

Da bi jih pregnali iz posameznega prostora, ga odišavimo z vonjem, ki jih odvrača. Izberemo lahko že omenjeno sivko, limonsko travo ali meto. Vsake toliko mešanico eteričnega olja in vode poškropimo po prostoru, in muhe se ga bodo izogibale, ali pa med zračenjem ob oknu prižgemo svečo s katerim od omenjenih vonjev.

Še posebno poleti je treba skrbeti tudi za koš z biološkimi odpadki, praznimo ga vsak dan. Vonj gnijoče zelenjave in sadja bo namreč pritegnil muhe, četudi pokrov odpremo le za trenutek. Vanj zato vsakič, ko ga izpraznimo in ko vanj kaj odvržemo, vsujemo žlico sode bikarbone. Ta deluje kot razkužilo in preprečuje nastanek neprijetnih vonjav.

Mušice ujamemo v kozarec s kisom in jih odnesemo na prosto.

Če se mušice preveč namnožijo, običajno se to zgodi, kadar na mizi ali pultu predolgo pustimo kos sadja, kozarec do polovice napolnimo s kisom, ga prekrijemo s plastično folijo in jo na nekaj mestih prebodemo z zobotrebcem, pazimo le, da so luknje dovolj velike, da bodo skoznje lahko zlezle mušice. Kozarec postavimo tja, kjer jih je največ, in hitro bodo našle pot vanj, saj jim je vonj kisa všeč. Kozarec nato odnesemo na prosto, odstranimo folijo in mušice spustimo na svobodo, v primernejše okolje, kot je naš dom.