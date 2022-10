Tako lahko preverite, ali vas ima vaša mačka rada

Če imate eno od teh ljubkih kosmatink, ste se gotovo vprašali, ali vas ima mačka rada. Znano je, da so mačke veliko bolj neodvisne in manj kažejo svoja čustva kot psi. Zato je težje razumeti, kaj čutijo do vas. Treba se bo malce potruditi, da boste razumeli govorico telesa vaše mačke.

Me ima moja mačka rada?

Da bi odgovorili na to vprašanje, vas vabimo, da pozorno opazujete svojega štirinožnega prijatelja in razmislite o nekaterih gibih in gestah, s katerimi vam izkazuje vso ljubezen, ki jo čuti do vas:

1. Rada je zraven vas na kavču

Če se, ko se usedete na kavč, v istem trenutku uleže poleg vas, vas mačka očitno obožuje. Res je, da so domače mačke na splošno manj družabne kot psi, zaradi česar je to nedvomna gesta ljubezni do lastnika.

2. Z glavo se podrgne ob vas

Če mačka ob vsaki priložnosti pride in se podrgne z glavo po vašem telesu, nogi, stopalih ali celo vaši bradi, o njenih čustvih do vas ni dvoma. Mnogi strokovnjaki so analizirali to gesto in zagotavljajo, da mačka s tem izraža globoka čustva do osebe, ki so ji namenjeni. Pomenijo navezanost, naklonjenost in sprejemanje. Kaj več bi si lahko želeli?

3. Gleda vas in mijavka

Res je, da včasih to stori, ker je žejna ali lačna, a če vas gleda v oči in mijavka, je to zato, ker vas prosi za pozornost in dotik. Kot,da želi začeti pogovor z vami ali izraziti, kako se počuti. Se vam ne zdi to zelo lepa gesta?

Z drgnenjem ob nas nam mačka izkazuje ljubezen. FOTO: Rai, Getty Images/istockphoto

4. Nikoli vas ne opraska

Če ste svojega mačka posvojili, ko je bil še zelo majhen, vas je zelo verjetno večkrat opraskal, seveda nenamerno. Kremplji so njegova najboljša obrambna metoda. Ko se mačka počuti ogroženo ali v nevarnosti, jih nagonsko izvleče in opraska. Če vas mačka že dolgo ni opraskala, niti ko se igrate, je to zato, ker vas ima zelo rada. Ne pozabite pa, da so te male živali zelo občutljive za spremembe v svoji življenjski rutini (selitev, prihod mladiča ali druge živali, ločitev, prihod tujca), zato v takih primerih težje brzdajo svoj nagon in s tem kremplje.

5. Ko vstopi tujec, se mačka skrije

Morda bi želeli, da bi mačka ostala blizu vas, ko gostje vstopijo v hišo. Toda takoj, ko pride kakšen neznanec, bo pobegnila, da bi našla cono udobja. Ker ima rada vašo bližino, ko ste sami, ni boljše oznake za takšno vedenje kot 'ljubosumje'. Mačka vas noče deliti z nikomer drugim. Ali se vam to zdi malo? Čeprav se lahko zgodi, da bo pokazala radovednost in se pustila božati tujcu, bodite prepričani, da vas nikoli ne bi zamenjala za nikogar.

6. S tačkami gnete po vas

To je zagotovo ena najbolj značilnih mačjih gest in tista, ki marsikoga razjezi, še posebej če to počne, ko spite. Vendar je to največje izkazovanje ljubezni, ki vam ga mačka lahko pokaže. Njene blazinice služijo kot pomembno komunikacijsko orodje njenega telesa. Z njimi oddaja feromone, in če tačke polaga ali gnete po nas, pomeni, da smo zanjo pomembni.

Zdaj veste, kateri so najočitnejši znaki naklonjenosti vaše mačke. Ste že opazili katerega izmed njih? Potem ne morete več dvomiti, da vas vaša mačka obožuje. Zato uživajte v njeni naklonjenosti in naredite vse, kar je v vaši moči, da ji to ljubezen povrnete.