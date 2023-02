Tako lahko obvarujete psico pred naskokom

Pomlad je pred vrati, za lastnike psov pa tudi naporno obdobje gonitve. Težave imajo tako lastniki samcev, ki v tem času povsem izgubijo razsodnost, in da bi se dokopali do omamno dišeče psice, tudi marsikatero ušpičijo, ter samic, ki jih je treba obvarovati pred nasprotnim spolom, če seveda ne načrtujemo legla.

Gonitev lahko nekoliko olajšajo posebne hlačke. FOTO: Firn/Getty Images

Kdor se ni odločil za sterilizacijo hišne ljubljenke, na pasje mladičke pa ni pripravljen, se bo v prihajajočem obdobju spopadel z marsikatero nevšečnostjo in svoje živce večkrat postavil na preizkušnjo.

Večina psic prvo gonitev pričaka med šestim in devetim mesecem starosti, nato se ponavlja na vsakih od pet do devet mesecev; skupno traja okoli 21 dni, najbolj napeto pa je takrat, ko je tudi psica pripravljena sprejeti samca in mu dovoliti naskok. V prvem obdobju samica vidno nabrekne okoli spolovila, pojavi se krvav izcedek, ki je različno intenziven, lahko je tudi komaj opazen. Psica je za samce zelo privlačna, zato ji snubcev, ki jih takrat sama tudi zelo odločno odžene, ne primanjkuje.

Estrus je obdobje gonitve, ki se začne približno 11 dni po začetku krvavitve, takrat pa mora biti lastnik psice tako rekoč ves čas v pozoru. Samica se bo namreč z veseljem nastavila samcu, na oploditev pa bo pripravljena kar pet dni, morda celo več. Sledi obdobje po gonitvi, ko se bo spolovilo zmanjšalo, izcedek izginil, samci pa bodo psico verjetno še kar ovohavali, čeprav jim naskoka takrat ne bo več dovolila. V njenem telesu se bodo zvrstile številne hormonske spremembe, sledilo pa bo večmesečno obdobje mirovanja, ki ga bo prekinil naslednji ciklus gonitve.

Spremenjena tek in vedenje

Ker vsaka psica gonitev doživlja drugače, je nujno, da lastnik prepozna prve znake in se dodobra seznani z vedenjem živali v tem obdobju ter se ustrezno pripravi na čas, ko je treba samce odločno odganjati. Kako pa psico obvarovati pred neželenim naskokom?

Snubce privlačijo z izrazitimi vonjavami. FOTO: Singh_lens/Getty Images

Kot rečeno, je treba najbolj tvegano obdobje predvideti in nanj opozoriti tudi lastnike okoliških psov (čeprav lahko izrazite vonjave dosežejo tudi zelo oddaljene pasje smrčke). Zaprosite, naj bodo pozorni na ljubljence, da jim ne uidejo, uskladite termine sprehodov, da se ognete neželenemu in zelo napornemu srečanju. Med sprehodom, ki naj bo med gonitvijo krajši, naj bo psica vedno na povodcu in za njo dosledno pobiramo iztrebke, da bodo okoliški psi manj razdraženi in da ne privabimo novih samcev.

Sprememba v apetitu in vedenju naj nas pri psici ne skrbi: nekatere v tem obdobju pojedo komajda kakšen grižljaj, spet druge so požrešne. Mnoge so v tem času neposlušne, otožne in zelo občutljive, pogosto cvilijo. Med sprehodi se ustavljajo in urinirajo tudi vsakih nekaj metrov ter tako samcem sporočajo, da so godne za gonitev. Živali nikoli ne podcenjujemo! Samci so lahko v tem obdobju zelo vztrajni in na vrhuncu tudi zelo odločni, da se bodo dokopali do psice, zato preverimo, ali je naša ljubljenka zares ves čas na varnem oziroma nedostopna; zunanji pesjak med gonitvijo tako ni najboljša zamisel, saj samci v tem času zmorejo preskočiti tudi zelo visoko oviro, kopati zelo globoko in tudi pregristi marsikatero ogrado.

Vsaka psica gonitev doživlja drugače.

Tudi trgovci nam lahko nekoliko olajšajo to obdobje. Na voljo so tablete, ki zmanjšajo izločanje vonjav ali pa te spremenijo, tako da samica ni več tako privlačna, nekateri prisegajo na pršilo, ki enostavno zakrinka vonjave. Psici lahko nadenemo tudi posebne hlačke (ki jih je pred nakupom treba pomeriti). Namenjene so predvsem preprečevanju krvavih madežev po stanovanju, med sprehodom, če bi se psici vendarle nevarno približal zagreti samec, pa jo lahko pomagajo obvarovati pred naskokom.