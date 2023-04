Tako lahko naredite zajčka iz kozarca (FOTO)

Zajca iz kozarca lahko izdelujete z majhnimi in tudi malce večjimi otroki. Glede na starost otroka si razdelite delo, saj je nalog pri ustvarjanju kar precej. Najprej je treba zbrati material, iz katerega boste zajca izdelali: papirnati kozarec, pisane slamice in škatle iz tankega kartona (denimo od piškotov). Potrebovali boste še šestilo, škarje, selotejp in flomastre.

Takole zabodemo srednjo slamico.

Vzemite tri slamice z upognjenim vrhom. Bolj kakovosten izdelek bo iz plastičnih slamic, morda jih še imate kje v kakšnem predalu. Dve naj bosta enake barve, denimo rumene, ena pa drugačne, na primer rožnate. Slamice skrajšajte, da bo dolžina primerna velikosti lončka. Kozarec obrnite tako, da bo vrh spodaj. Rožnato slamico zapičite v kozarec. Slamica, ki naj bo odrezana, naj prebije dno. To bo zajčkov vrat. Drugi dve zapičite simetrično eno na levo, drugo na desno stran kozarca. To bodo zajčkove roke. Kozarec zdaj obrnite okrog. Vzemite karton in nanj s šestilom narišite en velik krog in dva majhna. Velikost največjega naj bo takšna, da se lahko popolnoma potopi v kozarec. Velik krog bo zajčkova glava, mala bosta tački. Narišite ušesa, oči in brke; tački lahko okrasite s srčki. Izrežite zajčevi tački in glavo. Prilepite jih na konice slamic.

Pravilno nameščene.

Slamice, kot rečeno, zabodite skozi kozarec. Zgornji del, ki predstavlja vrat, naj bo narejen iz treh slamic, ki ste jih zlepili skupaj s selotejpom. Nanj prilepite zajčevo glavo. Na drugi dve slamici prilepite zajčevi tački. Če ste zajca naredili pravilno, se bo s premikanjem slamic skrival v kozarec in skakal iz njega. Na enak način lahko izdelate katero drugo žival, denimo ovčko, ali junaka. Če ima vaš otrok priljubljenega risanega junaka, lahko njegovo glavo in roke izrežete iz časopisa ali revije, nato prilepite na karton in uporabite za izdelavo igrače.