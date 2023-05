Tako je bilo na prvi letošnji predstavitvi kmetijske mehanizacije (FOTO)

Predzadnjo nedeljo v aprilu sta Kmetijsko-gozdarska zadruga Sloga in podjetje SIP Šempeter na površinah Kmetijskega inštituta Slovenije pri Mengšu organizirala demonstracijo najnovejših strojev za spravilo travinja SIP in traktorjev John Deere. Po ocenah organizatorja je predstavitev privabila več kot 700 obiskovalcev.

Traktor John Deere 6R130 je imel pripet zgrabljalnik krme SIP Star 860/26 TS. Ima 105 kW (143 KM) maksimalne moči po standardu ECE R120 ter še 10 kW (13 KM) IPM dodatne moči. Zgrabljalnik ima delovno širino 7,20–8,85 metra, širina zgrabka je od 0,6 do 1,35 metra. Premer posameznega rotorja oziroma vrtavke je 3,55 metra.

Za kakovostno krmo

Demonstracija je potekala na površinah, zasejanih z mešanico mnogocvetne ljuljke in črne detelje. SIP Šempeter je predstavil številne stroje za spravilo travinja, vključno z diskastimi kosilnicami Silvercut Disc, kosilnico s transportnimi trakovi Disc 1000 D BC, obračalniki Spider, stranskimi ter sredinskimi rotorskimi zgrabljalniki Star ter novim pobiralnim zgrabljalnikom Air 900 T.

Predstavljeni stroji SIP so namenjeni večjim kmetijam.

Baliranje krme je bilo izvedeno z »zeleno« kombinacijo. Traktor je bil John Deere 6R165, stiskalnica pa ravno tako John Deerova, in sicer model C 440 R. Traktor ima 133 kW (182 KM) maksimalne moči po ECE R120 + 24 kW (31 KM) IPM dodatne moči. Pri stiskalnici gre za kombinacijo stiskalnice in ovijalke. Stiskalnica ima fiksno komoro s 17 valji.

Predstavljeni stroji SIP so bili večjih delovnih širin in večje zmogljivosti, namenjeni so večjim kmetijam. V proizvodnem programu imajo seveda tudi manjše stroje. SIP je uspešno slovensko podjetje, saj veliko proda tudi v tujini. Od kakovosti delovanja njihovih strojev je odvisna tudi kakovost krme, od tega pa kakovost mleka in mesa.

Zanimiva mehanizacija

KGZ Sloga je predstavila standardne traktorje John Deere, teleskopske nakladalnike Kramer, stiskalnice za valjaste bale John Deere in samovozni silažni kombajn John Deere 8500i. Glavni namen sodelovanja KGZ Sloga je bil prikaz traktorjev.

385 KM je imel traktor John Deere 7R350, najmočnejši na predstavitvi.

Videli smo traktorje iz serije John Deere 5E s 55 kW (74,4 KM) moč, nato pa še predstavnike serij 6M, 6R in 7R. Iz zadnje prihaja najmočnejši traktor na predstavitvi, model 7R350, ki ima 283 kW (385 KM) maksimalne moči. Mimogrede, prejel je prestižno priznanje traktor leta 2022.

Stroji v akciji

Demonstracija je bila odlična priložnost za kmete, da si ogledajo najnovejše stroje za spravilo travinja in spoznajo njihovo uporabnost in prednosti. Obiskovalci so lahko videli stroje v živo med delom in se posvetovali s strokovnjaki iz obeh podjetij pa tudi med seboj o najboljših praksah in tehnologiji pri spravilu travinja. Ob fotografijah izbranih strojev pa še kakšna beseda več o njihovih tehničnih lastnostih.