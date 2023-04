Tako brisačam in posteljnini z enim pranjem povrnete belino

Brisače in posteljnino navadno peremo pri 60 ali celo 90 stopinjah, saj na ta način poskrbimo, da se tekstil res temeljito očisti. Kljub intenzivnim pralnim ciklom in visokim temperaturam pa tista bleščeča belina, ki smo jo izbrali v trgovini, sčasoma izgine. Posteljnina in brisače porumenijo in niso videti nič kaj lepo, prav tako zaradi bledega odtenka podvomimo tudi v njihovo svežino in čistost.

