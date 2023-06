Tako boste najlažje preprečili kopičenje prahu

Prah je sestavljen večinoma iz odmrlih kožnih celic, pršic, izločkov insektov, delčkov zemlje, pelodnih zrn, delčkov plastike, bakterij in vlaken različnih tkanin.

Ne glede na to, kako vztrajno in dosledno ga odstranjujete, njegove obloge se na površinah hitro znova nakopičijo in boj z njim spominja na Sizifovo delo.

Na srečo obstaja način, ki vsaj nekoliko prepreči prehitro nalaganje prahu, vključuje pa uporabo naravnega čistila.

Preprosto, a učinkovito čistilo

Za izdelavo tega potrebujete en liter vode, žlico jabolčnega kisa in žlico glicerina.

Vse skupaj dobro zmešajte, v mešanico pomočite krpo, jo dobro ožmite in očistite površine. Za brisanje vedno uporabljajte mehko bombažno krpo.

Na pohištvu se bo tvoril tanek sloj, ki odbija prašne delce in ti se bodo nalagali v manjši meri.

Za manj prahu

Za preprečevanje nabiranja prahu je dobro upoštevati še nekaj nasvetov: