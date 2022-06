Tako bo vaš kosmatinec čil in dobrega zdravja

Količina gibanja, ki ga potrebuje vaš kosmatinec, je odvisna od starosti, velikosti in tudi pasme, toda ne glede na vse, morajo biti psi aktivni in ohranjati dobro fizično kondicijo.

Z igro in drugimi aktivnostmi boste poskrbeli, da bo obisk psa pri veterinarju bolj izjema kot pravilo. Tako kot pri ljudeh lahko pomanjkanje gibanja pri psu povzroči debelost, še posebej če poleg vsega kosmatinec obožuje še priboljške oziroma ima velik apetit. Debelost pa vodi dalje, do drugih bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni in podobno.

Kako lahko psa spodbudite h gibanju?

Več na deloindom.si.