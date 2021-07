Tako bo vaš dom na instagramu videti popolno

V karanteni je marsikdo čas doma izkoristil za prenovo in opremljanje bivalnih prostorov. Mnogi so se lotili projektov, ki jih prej zaradi pomanjkanja časa niso uspeli izvesti, spet drugi so končno našli navdih za čudovite dekoracije. In ker smo že kar pošteno zabredli v dobo tehnologije, ne dvomimo, da bi marsikdo svoje delo želel pokazati na socialnih omrežjih. Naštevamo nekaj nasvetov, ki se jih gre držati pri fotografiranju s telefonom, kadar želimo v objektiv ujeti utrinke svojega doma.