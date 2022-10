Tako bo dom dišal po jeseni

Dodobra smo zakorakali v jesen in narava je iz dneva v dan bolj pisana, na trtah diši sladko grozdje, jutra in dnevi imajo poseben vonj. Da bi vzdušje začutili tudi v zavetju štirih sten, dom odišavite z notami aktualnega letnega časa. Prijetni vonji so tesno povezani s pričakovanji ter spomini in z njimi se lahko v hipu izboljša počutje. Poglejte nekaj preprostih načinov za zagotavljanje jesenske arome doma.

Dišeč okras doma FOTO: Anastasiia Stiahailo/Getty Images

V iglastih gostovih je na tleh veliko storžev, s katerimi lahko odišavite stanovanje, hkrati zagotavljajo lepo dekoracijo. Naberite nekaj razprtih, najbolje tistih, ki so jih na tla odvrgle veje borovcev. Med njihove luske nakapljajte eterično olje po izbiri, za jesenske vibracije so dobrodošla olja cimeta, vanilje in smreke. Tako odišavljene storže položite na krožnik ali pladenj in jih razporedite po stanovanju. Vonj, ki ga bodo širili, vas bo zazibal v jesensko vzdušje.

Drugi preprost in hkrati slasten način je peka peciva. Ker je zdaj čas jabolk, jih izkoristite in specite iz njih pito ali zavitek. V vsakem primeru se bo iz pečice po stanovanju širila čudovita aroma. Enak učinek imajo tudi pečena jabolka: nabrana operite, jim previdno odstranite peške in nastalo luknjo napolnite z mešanico orehov, medu in cimeta. V pečici jih pecite 20 minut ter najprej uživajte v značilnem vonju in nato v zapeljivem okusu.

Obstaja še en preprost način uporabe sadežev za odišavljenje doma: na vrvico nanizajte rezine ali olupke limone in pomaranč ter tako izdelano obešanko obesite na vidno mesto, kjer je dober pretok zraka. Sadje bo odišavilo prostor, učinek bo še opaznejši, če boste na obešanko dodali rezine kutin, ki s svojo izjemno aromo nikoli ne razočarajo.

Njihov zapeljivi vonj bo pričaral posebno vzdušje. FOTO: Angelika Heine/Getty Images

Potpuri je že dolga leta priljubljen pripomoček za zagotavljanje prijetnega vonja prostorov, lahko pa ga izdelate sami. Posušite rezine jabolk, olupke pomaranč in limon, cvetne lističe, dodate lahko žitno klasje, lešnike, orehe, kostanje, skratka vse, kar ponuja jesenska narava. Posušene sestavine stresite v lične posodice, odišavite z eteričnim oljem in jih postavite na mizo. Dobili boste lep in hkrati dišeč okras doma.

Eterično olje naj bo naravno, najboljši so vonji, ki pritičejo letnemu času: cimet, vanilja, smrečje, jabolka so nepogrešljiva. Nakapljate jih lahko tudi v izparilnik ter uživate v dišavi. Izkoristite dišeče sveče, ki ne samo lepo dišijo, temveč hkrati z mehko svetlobo pričarajo občutek topline. Uporabite takšne iz naravnih materialov in jih prižgite v dolgih jesenskih večerih.