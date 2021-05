Tako bo bivanje doma bolj prijetno

V Petrolu že vrsto let vlagajo v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije ter tako prispevajo k doseganju zavezujočih evropskih ciljev in k lepši prihodnosti vseh nas.Z vetrnimi elektrarnami, na primer, v Petrolu že zdaj proizvedejo za 35.000 povprečnih gospodinjstev nizkoogljične energijie, v njihovi ponudbi rešitev za dom pa najdete še sončne elektrarne in druge okolju prijazne energetske rešitve, kot so toplotne črpalke. Tovrstne rešitve za svoje delovanje uporabljajo naravne vire in tako doprinesejo k bolj trajnostnemu bivanju, ki je poleg tega še prijazno do denarnice. In, seveda, popolnoma prilagojeno potrebam posameznega gospodinjstva!Več o tem si preberite TUKAJ. Naročnik oglasnega sporočila je Petrol d.d.