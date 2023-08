Tako bi morali pravilno česati dlako svojega psa

Ne glede na pasmo ali dolžino dlake je redno česanje pasjega kožuha ključnega pomena za zdravje in higieno psa. Poleg tega, da pasjo dlako ohranjamo urejeno in čisto, česanje prinaša tudi številne druge koristi za zdravje in odnos med psom in lastnikom. Redno česanje preprečuje nastanek vozlov, še posebej pri dolgodlakih pasmah. Vozli lahko povzročajo bolečino in nelagodje, včasih pa je zaradi njih potrebno kužka celo obriti, kar pa ni primerno za vse pasme.

