Taborniška avantura: ko avto postane bivalnik

Pripravljen na pustolovščino

Pozni zajtrk pred galskim mini bivalnikom FOTOGRAFIJE: Manca Velkavrh

Noč v kampu

Ležišče meri 200 x 144 centimetrov, kar je za dve osebi še sprejemljivo.

Udobje kavča

Citroën berlingo shine XL blueHDi 130

Citroën berlingo shine XL blueHDi 130

Motor: štirivaljni dizelski motor

Gibna prostornina: 1499 cm3

Največja moč: 96 kW (131 KM) pri 3750 vrt./min.

Največji navor: 300 Nm pri 1750 vrt./min.

Pogon: spredaj, 6-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1540 kg

Mere (D/Š/V): 4753/1848/1849 mm

Medosna razdalja: 2975 mm

Prostornina prtljažnika: 850–2693 l

Posoda za gorivo: 53 l

Najvišja hitrost: 184 km/h

Pospešek do 100 km/h: 11,2 s

Poraba goriva po NEDC: 4,4–4,5 l/100 km

Izpust CO2 po NEDC: 116–118 g/km

Uradni zastopnik: C automobil import, d. o. o.

Maloprodajna cena: 22.840 evrov (testni z nadgradnjo flip camping box 28.769 evrov)

Euro NCAP: *****

Kava za dobro jutro

Neokrnjene vozne lastnosti

Pri predelanih oziroma bolje rečeno nadgrajenih avtomobilih se pogosto postavlja vprašanje, kako dodatna masa vpliva na vozne lastnosti. V primeru berlinga z 1,5-litrskim dizlom s 96 kW oziroma 130 konjskimi močmi je vpliv zanemarljiv. Štirivaljnik, ki popije povprečno slabih šest litrov dizla na sto kilometrov, vleče lahkotno in mirno že od najnižjih vrtljajev naprej. Nič upehano ne deluje niti ob polni obremenitvi, kjer dosežeš ob polnem plinu konkretnih 186 km/h. Drži pa, da postane berlingo zaradi zajetne čelne površine pri hitrostih prek 130 km/h glasnejši. A gre bolj za trušč vetra kot motorja. Francoz se sicer pelje lahkotno in je natančno vodljiv. Bruno Kuzmin

Letovanje z avtodomom ali počitniško prikolico se je letos izkazalo kot varno z vidika nevarnosti okužbe z novim koronavirusom. A tovrstna počitniška vozila imajo omejeno uporabnost in niso poceni, zato so se na trgu začele pojavljati rešitve, kako hitro in enostavno preobraziti velikoprostorce in potniške kombije v bivalnike. Tovrstno rešitev flip camping box za različna vozila ponuja tudi kamniško podjetje Sipras, katerega izdelek smo preizkusili v dolgi, XL-izvedbi Citroënovega berlinga.Flip camping box sestavljajo izvlečno ležišče za dve osebi, umivalnik s pipo, vodna črpalka in 13-litrski posodi za čisto in odpadno vodo, prenosni štedilnik, prenosni hladilnik in prilagodljivi predalniki. Oba pohištvena modula in prenosni hladilnik, ki je del doplačljive opreme, bodo v garaži zasedli dober kvadratni meter prostora oziroma manj, če jih bomo zložili v stolp. Vse skupaj smo iz garaže v berlingov prtljažni prostor prestavili v nekaj minutah.Ker flip zasede celotni prtljažni prostor do višine naslonov zadnjih sedežev, se hitro pojavi vprašanje, kam s prtljago. Razmislek o strešnem kovčku je vsekakor ustrezen, še posebno če bomo naš mini bivalnik hoteli uporabiti za več kot dve osebi. V takem primeru bi seveda morali s seboj vzeti še šotor, saj ležišče v berlingu meri le 200 x 144 centimetrov.Bilo je na prehodu v jesen, ko smo se odpravili na taborniško avanturo v Camping Bled, kjer so nam prijazno omogočili, da prenočimo in preizkusimo s flip camping boxom opremljenega berlinga. Ob prihodu na izbrano parcelo je najbolje, da za začetek napolnimo posodo s čisto vodo in vzamemo ven posodo za odpadno vodo. Obe sta pospravljeni v modulu pod ležiščem. Posodo za odpadno vodo postavimo pod umivalnik in vanjo speljemo gibljivo odtočno cev.Preobrazba berlinga iz dnevnega v nočni način je bila hitra: najprej podreš zadnje sedeže, izvlečeš okvir postelje, namestiš blazine, razgrneš rjuho in ležišče je pripravljeno. Priročna kuhinja s štedilnikom, ki uporablja standardne A4 plinske kartuše, in kopalnica z umivalnikom seveda ostaneta na voljo tudi v nočnem režimu. Ko ju uporabimo, ju enostavno potisnemo nazaj v pohištvena modula in zapremo prtljažna vrata.Ležišče je postavljeno relativno visoko, zato je malo gibčnosti, da splezamo na posteljo, dobrodošle. Hitro se porodi vprašanje, kam pospraviti obutev in kako sploh vstopati in izstopati iz bivalnega dela. Namreč, ko zapreš bočna drsna vrata, je kljuka za njihovo odpiranje težko dosegljiva.Mi smo zato vstopali in izstopali pri sprednjih vratih, kar pa pomeni nekaj plezanja čez voznikov oziroma sovoznikov sedež. Udobje ležišča bi lahko primerjali z udobjem izvlečnega kavča: za nekaj noči gre, za kaj več pa raje ne. Vseeno pa je tako opremljeni berlingo v primerjavi s šotorom pravi luksuzni hotel.Zanimiva in uporabna storitev blejskega kampa je najem zasebne kopalnice, ki je namenjena le vam in vaši družini. Z bivalnim berlingom se nam je takšna kombinacija zdela zmagovalna. Po opravljenih jutranjih kopalniških ritualih je bil čas za jutranjo kavo in poglobljen razmislek o izkušnji s flip camping boxom. Vsekakor smo pogrešili učinkovito prezračevanje – sicer lahko odpreš bočna stekla, a v primeru dežja bo voda tekla v vozilo. K sreči je karavaning industrija našla rešitev tudi za to – na primer posebno rešetko, ki jo pripremo med bočno steklo in karoserijo.Napajanje elementov flip boxa z elektriko poteka prek 12 V vtičnice, ki pa je pri berlingu aktivna le ob prižganem kontaktu, kar je nepraktično. Možna rešitev je, da nam avtoelektrikar preveže vtičnico za flip box tako, da bo stalno pod napetostjo. Elektronika v novejših avtomobilih pa bo poskrbela, da se akumulator ne bo izpraznil.Glavna prednost flip boxa je gotovo ta, da tako opremljeno vozilo še vedno uporabljamo kot običajni avtomobil, ne plačujemo visokih parkirnin in cestnin, ki veljajo za avtodome, in z njim lahko parkiramo tudi v središču mesta. Seveda pa ne smemo računati na udobje, kakršno ponuja veliki avtodom. Za konec še cena: flip camping box za berlinga XL stane 2800 evrov, če dodamo še prenosni hladilnik, odštejemo za komplet 3039 evrov.Za gostoljubje se zahvaljujemo podjetju Sava turizem in ekipi Camping Bled.