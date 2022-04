Tablični prestiž: to je Samsung galaxy tab S8 ultra

Tablični računalniki so v času korone doživeli pravi preporod. Potem ko je prodaja tablic leta 2014 dosegla vrhunec z 230 milijoni prodanih kosov, je nato iz leta v leto padala. A potem je izbruhnila pandemija. Če je bilo v prvem četrtletju leta 2019 prodanih le 25,7 milijona tablic (najmanj v zadnjih osmih letih), se je prodaja v četrtem četrtletju več kot podvojila. Trend se je obrnil navzgor; lani je bilo prodanih skoraj 170 milijonov tablic.

Črna linija na zadnji strani označuje magnetni kraj, kamor prislonimo pisalo, da se napolni.

Primat med proizvajalci ima še vedno ameriški Apple, na drugem mestu je korejski Samsung, ki je v zadnjih letih povečal svoj tržni delež. Eden od izdelkov, ki vsekakor pritegnejo pozornost, je nova serija tablic galaxy tab S8, med katerimi še posebno izstopa tab S8 ultra, ki je že pravi pravcati ultra tanki in ultra lahki androidni prenosnik, še posebno če zraven dokupimo še tipkovnico/ovitek, za katerega je treba odšteti 349 evrov. Ni ravno malo, a tudi tab S8 ultra ni ravno poceni, saj stane kar 1149 evrov; zraven je priloženo pisalo S-pen.

Megazaslon

Glavna privlačnost Samsungove najhujše tablice je njen velikanski zaslon, ki se s 14,6-palčno (37 cm) diagonalo lahko kosa s prenosniki; pravzaprav ima veliko prenosnikov manjše zaslone.

14,6 palca (37 cm) meri zaslon po diagonali.

Gre za Samsungov amoled zaslon z ločljivostjo 2960 krat 1848 točk, skoraj filmskim razmerjem stranic 16 : 10 in s 120-herčnim osveževanjem slike. Tako velik zaslon še kako pride prav pri skiciranju s priloženim pisalom, urejanju fotografij in videa ali delu z več odprtimi aplikacijami hkrati.

Gigazmogljivost

Za super hitro delovanje skrbi Qualcommov najmočnejši mobilni procesor snapdragon 8 gen 1, ki je sposoben gladko poganjati še tako strojno zahtevne igre in aplikacije. Delovnega pomnilnika v osnovni različici je osem gigabajtov, shrambe pa 128 GB, lahko pa jo razširimo tudi s spominsko kartico micro sd vse tja do velikosti 1 TB.

Poskrbeli so tudi za kamere, in sicer sta na hrbtni strani 13 MP širokokotna in 6 MP ultra širokokotna kamera, spredaj pa je dvojna prednja kamera (širokokotna in ultra širokokotna, vsaka s po 12 MP), ki poskrbi za kakovostno sliko pri videokonferencah. Tako zadnja kot sprednja lahko zajemata video do ločljivosti 4K. Niti zvok ni od muh: štirje zvočniki poskrbijo za jasno in glasno zvočno podobo, pri čemer ne manjka niti basov.

Velebaterija

Baterija v tab S8 ultra ima kapaciteto 11200 mAh, kar se sliši ogromno, a človek se vpraša, koliko energije mora požreti tako velik zaslon. Seveda obstajajo tudi vzdržljivejše tablice, res pa je, da nimajo takšnih zmogljivosti in tako velikega zaslona.

Ovitek za tako veliko tablico je preprosto nujen.

V praksi bo baterija zdržala več dni, če bomo tablico uporabljali le občasno za kak filmček, malo brskanja po spletu ali pregledovanje pošte. Z gledanjem visokoločljivostnih filmov in igranjem iger se prazni veliko hitreje. Samsung galaxy tab S8 ultra je izvrstna tablica, ki hodi v zelje največjemu ipadu pro, a za odličnost je treba odšteti tudi zajeten kupček denarja.