Ta zadeva čisti okna kot nora, ne potrebujete gobe ali krpe: rezultati so genialni

Na družbenih omrežjih se vse pogosteje kot najučinkovitejše sredstvo za čiščenje oken omenja črni čaj. In kot pravijo privrženci spletne senzacije Mrs. Hinch, t. i. »kraljice čiščenja«, so rezultati fenomenalni.

Zakaj črni čaj tako učinkovito čisti okna?

To naj bi bila posledica njegove sestave, t. j. taninske kisline, ki lahko uniči tudi najbolj trdovratne sledi umazanije in maščobe. Veliko sredstev jih namreč le razmaže po steklu, a pri črnem čaju ni tako.

Sledilci gospe Hinch so sestavili temeljiti vodnik za čiščenje oken. Kot pravijo, ne potrebujete gobe ali krpe. S čajem je najboljše čistiti s časopisom, po tem, ko jih zdrgnete, pa okna umijete z vročo vodo.

Najprej začnite z brisanjem prahu z okenskega okvirja. Enako storite z žaluzijami, če imate zavese, pa jih pred čiščenjem obvezno snemite in operite. Če imate na oknih mreže proti komarjem, jih odstranite in obrišite z mokro krpo ter posušite. Medtem ko se ta suši, z brisačo operite zunanjost oken in okvirja. Poškropite s čistilom za okna in črnim čajem, ki ste ga ohladili in dali v stekleničko z razpršilom. Okna od zgoraj navzdol obrišite s časopisnim papirjem ali krpo iz mikrovlaken. Brišite, dokler okna niso popolnoma čista in sijoča. Zadnja dva koraka ponovite še na zunanji strani okna.