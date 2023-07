Ta lepi semenj že to nedeljo v Kropi

V Kropi bodo po kovaškem šmarnu, ki je bil v začetku julija, pripravili še eno praznovanje. Nedelja po sv. Marjeti je Kroparje nekoč še posebno razveseljevala. Cerkveni koledar se skozi zgodovino spreminja, zato se je uveljavilo praznovanje na nedeljo po 15. juliju. Na ta dan je potekalo tradicionalno žegnanje, to je glavni semenj, ki so ga imenovali ta lepi semenj ali pa tudi nageljnov semenj. Po besedah Jožeta Bertonclja, ki jih je zapisal v Kroparskih zgodbah, se na oknih kroparskih deklet prav takrat košatijo nageljni.

To nedeljo točno opoldne se bo začel nastop otroškega pevskega zbora.

Turistično društvo Kropa je pripravilo pester program praznovanja ob ta lepem semnju, ki bo v nedeljo, 23. julija. Ob 9.30 bo maša v cerkvi sv. Lenarta, od 10.30 pa bo na prostoru pred vigenjcem semenj na stojnicah, v vigenjcu Vice pa bo potekala predstavitev kovanja, ki ga bodo prikazali Sebastjan Lombar in člani dramske skupine Čofta. Točno opoldne se bo začel nastop otroškega pevskega zbora, ob 12.30 pa bo na vrsti kovaška malica (Pokus Kropo in gostilna Pri Jarmu). Do 14. ure bo še druženje pod lipo pri vigenjcu.