Ta konec tedna se vrača Festival čokolade

Ta konec tedna, 23. in 24. aprila, bo v Radovljici po dveh letih prisilnega premora spet Festival čokolade. Potekal bo na enem festivalskem prizorišču, in sicer v radovljiškem parku. Letos se bo predstavilo 19 čokoladnic, med njimi štirje novi ponudniki.

Posebno pozornost bodo namenili naj festivalski pralini, ki je že izbrana. V tekmovanju se je za naziv potegovalo 10 pralin slovenskih čokoladnic, zmagovalka pa je hrustljava ajda čokoladnice Radolška čokolada.

Organizatorji napovedujejo bogat spremljevalni program: koncerte, otroške kulinarične delavnice, zabavno in športno animacijo ter lov za zakladom. V spremljevalno ponudbo spada še Radovljica se predstavi – ponudba kulinarike in kulture v mestnem jedru, na voljo bo nov uradni spominek TIC Radovljica, to je lokalna čokolada.

Letos se bo predstavilo 19 ponudnikov.

Opozarjajo še na zavezo trajnosti za zmanjšanje festivalskih odpadkov: gostinski ponudniki v parku bodo uporabljali kozarce za večkratno uporabo. Še ta novost, za katero upajo, da ne bo zmotila nikogar: letos je uvedena vstopnina, a le za odrasle, hkrati še naprej ohranjajo urejena uradna parkirišča, ki so brezplačna.