Sveži športni terenec

Novi sportage obstaja z dvema medosnima razdalja, krajšo, ki je namenjena evropskemu trgu, in daljšo za druge dele sveta. Tako evropski sportage meri v dolžino 451 centimetrov in ima medosno razdaljo 268 centimetrov, njegov daljši brat pa je 14 centimetrov daljši. Vsekakor je novinec v primerjavi s predhodnikom malenkostno zrasel in ima prostornejši prtljažnik, pri neelektrificiranih izvedenkah zdaj meri 591 litrov.

Različni pogoni

Motorna paleta na slovenskem trgu bo sprva ponujala bencinske in dizelske motorje, hibridni in priključnohibridni pogon, ki sta pri sportageu novost, prispeta predvidoma spomladi.

Vstopnica v svet novih sportageev stane od 21.999 evrov.

Vstopni pogon bo 1,6-litrski turbobencinski štirivaljnik z močjo 110 kW, ki ima šeststopenjski ročni menjalnik. Ta motor bo na voljo še kot blagi hibrid, pri katerem bo mogoče izbrati tudi sedemstopenjski samodejni menjalnik in štirikolesni pogon. Bencinsko ponudbo motorjev bo zaokrožila močnejša različica s 132 kW. Dizelski motor je na voljo s 85 in 100 kilovati. Močnejši ima vgrajeno tehniko blagega hibrida in možnost štirikolesnega pogona ter samodejnega menjalnika.

Spomladi prvič tudi hibrid in priključni hibrid.

Sportage kot priključni hibrid bo razvil sistemsko moč 195 kW, njegov pogonski akumulator pa bo imel zmogljivost 13,8 kWh. Hibridna izvedenka bo razvila sistemsko moč 169 kW. Slovenski uvoznik predvideva, da se bo večina kupcev sportagea odločila za klasični bencinski motor.

Bogata oprema

Sportage se lahko pohvali z 18 varnostnimi asistenčnimi sistemi, med katerimi so nekateri rezervirani za bolje opremljene izvedenke, spet drugi pa možni le v kombinaciji s samodejnim menjalnikom.

Posebnost je tudi sistem za pomoč pri daljinskem parkiranju, ki omogoča vozniku, da na daljavo parkira ali zapusti parkirni prostor, čeprav ga ni v vozilu. Voznikov prostor je precej digitaliziran – klasične merilnike je zamenjal 12,3-palčni zaslon, ki se nadaljuje v prav tako 12,3-palčni osrednji zaslon.

Bogat nabor naprednih varnostnih sistemov.

Vstopni bencinski model z opremo LX start stane (s financiranjem) 22.000 evrov, za trenutno najbolje opremljeni bencinski sportage GT-line pa bi odšteli 37.599 evrov. Ceni hibridne in priključnohibridne izvedenke še nista znani.