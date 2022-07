Sveže jazbinsko branje: cena ostaja ista

Konec junija je v nabiralnike naročnikov oziroma spletnih kupcev priletela nova, že osma številka slovenske računalniške revije Jazbina. In če to ni dokaz, da se je revija prijela med zahtevnim slovenskim bralstvom, ne vem, kaj je.

Pri istoimenski založbi se držijo obljub in tako Jazbina od letošnjega leta izhaja kot dvomesečnik, a to ne pomeni, da je vsebine manj ali da je slabša.

Jazbina v osmi izdaji

Nova Jazbina prinaša še več dobrega branja v res lepi slovenščini izpod digitalnih peres odličnih piscev, ponuja zanimive članke, ki obsegajo vse mogoče: od računalniških in konzolskih iger prek retroopreme in najsodobnejše tehnologije do popkulturnih člankov in že kar prave literature. In ne, niti strip na zadnji strani ne manjka.

Tudi cena ostaja ista – 6,99 evra, kar ni veliko za odlično revijo na 84 straneh in kakovostnem papirju, ki ti jo dostavijo neposredno v poštni nabiralnik.