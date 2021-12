Smrečica sveža do januarja

Odločitev je padla: vaša smrečica bo tudi letos naravna in ne plastična. Kajti za vas ni nič lepšega kot prijeten vonj iglic in smole, ki vas pozdravi, ko vstopite v prostor, ki ga krasi. A zavedate se, da imajo naravna drevesa tudi temno plat: prej ali slej začno izgubljati iglice in iz izkušenj iz prejšnjih let veste, da se to lahko zgodi, še preden se prazniki končajo. Zato svojega nočete postaviti prezgodaj, čeprav bi z veseljem dom že odeli v praznično dekoracijo. Na srečo obstajajo načini, ki podaljšajo trajanje naravnega drevesa. Če jih boste upoštevali, lahko smrečico postavite že danes. Zagotovo bo ostala sveža vse do najdaljše noči v letu in še dlje.

Posledica pomanjkanja tekočine je kup odpadlih iglic. FOTO: Dzurag/Getty Images

Dovolj vode

Pri naravnem drevesu so ključna realna pričakovanja. Kar pomeni, da se je treba dobro zavedati, da naravna smreka, jelka, bor ali brin pač niso večni. V najboljšem primeru zdržijo od štiri do pet tednov. Torej bo naravno drevo treba v vsakem primeru kmalu po novem letu pospraviti. Kar je smotrno tudi z vidika varnosti, saj je suho smrečje zelo vnetljivo. Da nereda pri podiranju posušenega drevesa in gore iglic, ki padajo po tleh, sploh ne omenjamo. Da te ne bi začele odpadati prezgodaj, upoštevajte nekaj napotkov.

Najbrž je odveč poudarjati, da drevesce zagotovo ne bo ostalo sveže, če boste že domov prinesli suho in poškodovano. Zato je zelo pomembno, da pri nakupu izberete sveže. Kako vedeti, da je res takšno? Drevo mora imeti lepljivo in z iglicami poraščeno deblo. To pomeni, da po njem še tečejo sokovi. Bodite pozorni na iglice: biti morajo prožne in se ne smejo zlomiti ob pregibu. Pocukajte vejo. Če vam v roki ostane le nekaj iglic in ne cel kup teh, je drevo sveže.

Iz stanovanja na vrt Obstaja odlična rešitev za vse, ki prisegajo na naravno drevo, pričakujejo njegovo dolgotrajno svežino in bi hkrati radi poskrbeli za naravo: vse več drevesnic, vrtnarij in drugih prodajalcev v svojo ponudbo vključuje v posode posajena drevesa. Omislite si takšno tudi sami. Po praznikih ga lahko posadite na vrt, v gozd ali postavite na teraso in ga drugo leto ponovno okrasite.

Ko najdete pravo drevo, mu doma zagotovite primerne razmere za dolgotrajno svežino. Najprej mu odrežite približno dva centimetra debla, najbolje pod kotom 45 stopinj, tako bo površina, s pomočjo katere bo deblo vpijalo vodo, večja. Z rezom boste odstranili sloj smole, ki ga je za zaščito rane izločilo deblo in preprečuje absorpcijo vlage. Drevo bo sveže in lepo dlje, če bo imelo na voljo vodo. Zlasti prva dva tedna je to zelo pomembno. Zato si priskrbite poseben podstavek, v katerega lahko natočite vodo in vanj postavite drevo, ter redno preverjajte stanje v njem. Če tega nimate, smreko postavite v veliko posodo z zemljo in to redno zalivajte. Pri manjši lahko uporabite večjo vazo.

Toplote ne marajo

Drevesa nikoli ne postavljajte v bližino grelnih teles. Kajti zaradi toplote, ki jih ta oddajajo, bi se prehitro posušilo. Za daljšo obstojnost v prostoru, kjer je smrečica, občasno uporabite vlažilec zraka, ponoči temperaturo nekoliko znižajte.

Drevo bo sveže in lepo dlje, če bo imelo na voljo vodo.

Eden od morebitnih virov toplote so lučke, ki žarijo na smrečici. Bodite pozorni na to, kakšne so vaše. LED-žarnice oddajajo manj toplote in tako v manjši meri poškodujejo iglice. V nasprotju z drugimi žarnicami, ki je oddajajo več ter tako pripomorejo k hitrejšemu sušenju drevesa.