Svež veter iz Renaulta

V razredu srednje velikih križancev je austral naravni naslednik kadjarja, ki se pri kupcih ni najbolje obnesel. In brez težav lahko rečem, da so Renaultovi oblikovalci tokrat nalogo opravili z odliko, saj austral kaže veliko več svežine in športne dinamike. Pri tem je tudi dovolj prepoznaven, kar je predvsem zasluga atraktivno oblikovanih matričnih luči (iz ljubljanske Helle Saturnus) in poudarjenih blatnikov, pod katerimi so 20-palčna kolesa. Pri testnem primerku je svoje dodala še (doplačljiva) dvobarvna kombinacija karoserije.

Ročica samodejnega menjalnika je nameščena ob volanskem obroču, (pre)blizu ročice za aktiviranje brisalcev.

Tehnika in udobje

V notranjosti hitro spoznaš, da je v primerjavi s predhodnikom austral napredoval tudi na tehničnem področju. Povsem nova je »armaturna plošča«, ki sta jo nadomestila povezana 12-palčna zaslona, ki omogočata več različnih prikazov, služita kot navigacija in multimedijska naprava, oboje z Googlovimi storitvami. Voznikova ergonomija je zelo dobra, res pa je, da je občutek za skoraj štirioglatim volanskim obročem najprej nekoliko nenavaden. To velja tudi za ročico samodejnega menjalnika, ki je v mercedesovski maniri nameščena ob volanu, a po nekaj dneh se tega privadiš. Res pa je, da je nova lega prestavne ročice sprostila veliko prostora na sredinski konzoli.

V testnem vozilu je vse dišalo po višjem kakovostnem razredu, vključno z oblogami iz alkantare, ki je bila delno tudi na sedežih, ki so odlična kombinacija udobja in športnosti. Nad pričakovanjem udobno je sedenje v drugi vrsti, pri čemer moram pohvaliti za 16 centimetrov vzdolžno pomična zadnja sedeža, saj s tem konkretno povečamo uporabnost prtljažnega prostora.

Samo hibridna pogona

Austral je na voljo le kot blagi in samopolnilni hibrid. Slednji je poganjal testno vozilo. Gre za kombinacijo 1,2-litrskega bencinskega trivaljnika in dveh elektromotorjev s sistemsko močjo 146 kW (200 KM), ki se prenaša na sprednji kolesi. Avto zgledno pospešuje, največjo hitrost pa doseže pri nekaj manj kot 180 km/h. Bencinski motor polni baterijo z zmogljivostjo 1,7 kWh med vožnjo in samodejno vozi le na elektriko ali v kombinaciji obeh sistemov. Testna poraba se je ustalila pri šestih litrih na 100 km.

Renault austral iconic esprit alpine e-tech Renault austral iconic esprit alpine e-tech Izpust CO 2 : 109 g/km Zastopnik: GA Adriatic, Ljubljana Cena: 41.400 € (testno vozilo 48.170 €) Euro NCAP: *****

Podvozje in vzmetenje sta dobra fuzija udobja in športnosti, pri čemer mu pomaga štirikolesni volanski mehanizem; gre za tretjo generacijo 4control advanced, pri kateri lahko voznik nastavi kot obračanja zadnjih koles do pet stopinj. To se izkaže predvsem v mestu, saj ima austral obračalni krog primerljiv z vsaj pol metra krajšimi vozili. Testni primerek z vrha ponudbe je imel tako rekoč vse varnostne asistenčne sisteme, med njimi aktivni tempomat, prosojni zaslon in 360-stopinjsko kamero.