Svetujemo: zidake lepimo s konstrukcijsko peno (FOTO)

Montažna pena, montažno lepilo ali pa kar purpen kot nekakšen skupni izraz za običajno rahlo rumeno obarvano peno, ki jo kupimo v tehničnih trgovinah v pločevinki oziroma dozi, napolnjeni pod pritiskom, je poliuretanska pena, kemična zmes, ki se na zraku rahlo razširi in strdi.

S peno lahko zidamo. FOTOGRAFIJE: Getty Images

Če v malo bolje založeni tehnični trgovini iščemo primerno lepilno oziroma tesnilno peno, bomo presenečeni obstali pred veliko in dolgo polico, na kateri bo naloženih več sto doz.

Pa vendarle, za splošno uporabo, lepljenje, tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje, izoliranje in vgrajevanje v običajnih temperaturnih razmerah – lepljenje oboka vrat, zapolnjevanje reže ali luknje ali stabiliziranje plastične odtočne cevi pod pultom – bomo uporabili standardno ali univerzalno peno.

Če moramo pozimi, ko pade temperatura pod ničlo, zapolniti režo med okenskim okvirjem in steno, da nam ne bo pihalo v stanovanje, bomo uporabili winter oziroma zimsko peno, ki deluje do –10 °C. Obstajajo specialne pene, s katerimi lahko rešujemo stvari v ekstremnih razmerah in bodo delovale pri –20 °C. Če izdelujemo izolacijo fasade, bomo uporabili posebno peno za ta namen.

Namesto malte

Posebno zanimiva je konstrukcijska lepilna pena, ki jo lahko pri zidanju z opeko ali siporeksom uporabimo namesto zidarske malte. Tako ne bomo pozidali celotne hiše, saj je pena v tem primeru dražja od malte, je pa izjemno dobrodošla pri manjših popravilih, ko moramo zmanjšati ali povečati okensko odprtino, pozidati luknjo v steni. Z uporabo konstrukcijske pene namesto malte bo stanovanje ostalo čisto.

Konstrukcijska lepilna pena je delo olajšala zlasti zidarjem, ki so morali okna včasih vzidati.

Obstaja posebna pena za lepljenje novih strešnikov na streho, ker nam jih je nekaj razbila toča. Za zapolnjevanje večjih lukenj bomo kupili peno normal expansion, kar pomeni, da se bo pri strjevanju rahlo razširila, nastal bo večji volumen, kot ga vidimo pri nanosu. Če nočemo razširjanja, bomo kupili varianto low expansion. To radi uporabljajo elektrikarji in vodovodarji pri inštalaciji plastičnih cevi in elektrikarskih doz, saj se pena ne širi in ne zamika natančnih postavitev elementov.

Običajne pene se strdijo v pol ure, nekatere se sušijo dlje. Če je treba nekaj hitro zlepiti ali zatesniti, obstaja hitra pena, ki se strdi že v petih ali desetih minutah.

Zaprimo ventil

Lepilno tesnilno peno kot rečeno kupimo v dozah. Obstajata dva načina uporabe. Najpogostejši je s pištolo, ki jo kupimo posebej in navijemo na dozo. Z dozirnim vijakom uravnavamo pritisk na pištoli, odvisno od tega, ali želimo zapolniti miniaturno režo ali veliko luknjo. Za pištolo odštejemo od 10 do nekaj 10 evrov. Za enkratno uporabo je dobra najcenejša, če pa jo bomo večkrat uporabili, pa le odštejmo 30 evrov, ne bo nam žal.

Obstajajo specialne pene, ki bodo delovale pri –20 °C.

Ko pištolo privijemo na dozo, jo je dobro porabiti. Sicer po vsaki uporabi zaprimo dozirni ventil, da se skoraj tekoča pena v pištoli in dozi ne bo trdila in naslednji dan ne bo več uporabna.

Pred nakupom si dobro oglejmo lokacijo uporabe. Pištolski način uporabe je tak, da moramo imeti dozo nad pištolo, kar je včasih moteče, saj ne moremo dostopati do želenega mesta. V tem primeru kupimo manjšo dozo. Obstajajo tudi sprej doze, ki so zelo dobrodošle pri enkratni uporabi, je pa uporaba tehnično gledano morda malo manj natančna. Dobra pištola namreč omogoča lepljenje oziroma zapolnjevanje milimetrskih rež.

Dobra pištola omogoča lepljenje oziroma zapolnjevanje milimetrskih rež.

Uporaba poliuretanske pene pri opisanih opravilih je relativno enostavna. Problem je, če pri delu nismo natančni in nam tekoča pena zaradi nerodne uporabe kaplja, denimo na parket. Če se to zgodi, jo hitro obrišimo, ko se bo strdila, jo bomo sicer odstranili, a tvegamo madež: odstranili jo bomo z agresivnim sredstvom, ki lahko razje tudi parket. Zato je bolje, da okolico zaščitimo, poleg tega pa kupimo posebno čistilno sredstvo za odstranjevanje purpena.