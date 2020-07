Svetovne znamenitosti doma

Mestni muzej Ljubljana predstavlja najstarejše leseno kolo z osjo na svetu.

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije je na ogled Enigma, uganka druge svetovne vojne.

Edinstvena skupna akcija, kakršne še nismo imeli.

Mednarodni grafični likovni center, Moderna galerija, Mestni muzej Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej in Slovenski šolski muzej so iz svojih zbirk izpostavili po enega glavnega protagonista svetovnega slovesa.Letošnje poletje si vse lahko ogledate za enotno, cenovno dostopno ceno osem evrov za individualno ter 16 evrov za družinsko vstopnico. Akcija veja od 1. julija do 30. avgusta.»Oglejte si dragocene eksponate, ne da bi potovali v tujino. Muzeji in galerije v Ljubljani smo stopili skupaj in na široko odprli vrata. Z eno samo vstopnico lahko do 30. avgusta 2020 vstopite v kar 11 muzejev in galerij na 13 lokacijah. Vabimo vas, da nas obiščete!« so združeni zapisali.Opogumljeni od dobrega obiska na letošnjo poletno muzejsko noč in v želji, da bi bilo letošnje poletje posebno tudi po večjem obisku domačih turistov, so se muzeji povezali in odločili za to edinstveno skupno akcijo, ki je pri nas v tako številni udeležbi še nismo imeli.Z idejo o sodelovanju med ustanovami in njihovi dostopnosti ter sporočilom o svetovnih znamenitostih, ki so na ogled v okviru akcije, želijo obiskovalcem ponuditi bogato muzejsko in galerijsko izkušnjo ter obenem prispevati k večji kulturni ponudbi.In kateri so presežki premične dediščine, ki jih v muzejih in galerijah naše prestolnice ne smete zamuditi? Neandertalčeva piščal, koliščarsko kolo, figurine Kitajcev, obredna pipa miru, Škofjeloški pasijon, slovenski impresionisti,, stara učilnica,, šifrirni stroj Enigma,in Kiosk K67.V nekaterih muzejih so še posebno ponosni na nekatere pomembne eksponate. Tako je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije na ogled Enigma, uganka druge svetovne vojne. To je šifrirni stroj, ki so ga uporabljale nemške oborožene sile. Med drugo svetovno vojno so kodo dešifrirali zavezniki, kar naj bi pripomoglo k hitrejšemu koncu vojne.Mestni muzej Ljubljana predstavlja najstarejše leseno kolo z osjo na svetu. Kolo preseneča z natančno in domišljeno izdelavo. Spreten koliščar je upošteval krčenje in raztezanje lesa ter logiko pritrjevanja in spajanja. Tehnološka dovršenost in starost to najdbo z Ljubljanskega barja uvrščata v vrh svetovne kulturne dediščine.Narodna galerija se v sklopu akcije predstavlja z enkratno zbirko slovenskega impresionizma. Rojstvo in razvoj enkratnega evropskega modernizma sta predstavljena s 100 ambicioznimi umetninami, ki so jih navdihnili München, Dunaj in Pariz ter zlasti slovenska krajina in značaj. V akcijski ponudbi muzejev in galerij si lahko ogledate delain drugih mojstrov. Narodni muzej Slovenije pa se lahko pohvali z neandertalčevo piščaljo, najstarejšim glasbilom na svetu.Tudi Prirodoslovni muzej Slovenije ima svojo posebnost. To je Leonora – največji muzejski eksponat. Najdba več kot 13 metrov dolgega trupla mlade samice brazdastega kita leta 2003 v slovenskem morju je bila izjemna, prav tako kot postopek, s katerim so strokovnjaki iz razpadajočega trupla pridobili njeno popolno okostje.