Svetovalnica: Zadržal sem del kupnine za hišo, zato mi izvajalec ne izroči dokumentov

imam dokončano montažno hiško s prevzemnim zapisnikom. Nadzornik je ves čas spremljal gradnjo. Ta je bila izvedena na ključ, sedaj pa od projektanta in izvajalca ne dobim potrebne dokumentacije. V objekt sem se vselil, sicer bi bila z ženo brezdomca.

Spor se je pojavil zaradi neplačila nekaterih neodpravljenih napak ob prevzemu in nezagonu prezračevanja. Gre za majhno vsoto proti celotni plačani investiciji.

Imam PZI in načrte. Končna izvedba ne odstopa od prvotnih za gradbeno dovoljenje vloženih dokumentov.

Kaj lahko naredim?

imam vprašanje glede uporabnega dovoljenja.

Z dekletom sva kupila novogradnjo, ki je nisva gradila sama. Rok za dokončanje je bil 30. 10. 2021. Hiša se je dokončala v roku in zdaj bi nama investitor novogradnje moral izročiti uporabno dovoljenje. V glavni kupoprodajni pogodbi je zapisano, da prodajalec kupovalki zagotavlja pridobitev uporabnega dovoljenja v roku 2 mesecev od dokončanja objekta. Torej bi ga morala dobiti do konca decembra 2021. Sicer ga je dvignil v decembru in ga ima pri sebi, ni pa ga izročil nama.

Kaj to pomeni in kako naj ravnava midva kot kupca?

