Svetovalnica: V takih primerih je pridobitev uporabnega dovoljenja zelo težavna

Pozdravljeni,

sin je lastnik stanovanja v pritličju 3-stanovanjske stavbe v Ljubljani. Za stavbo je bil urejen vpis v zemljiško knjigo za vsa tri stanovanja.

Prvotni objekt je bil zgrajen še pred 2. svetovno vojno in dozidan pred letom 1960. Okoli leta 2000 je bil k prvotnemu objektu dokončan prizidek, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in dela začeta okoli leta 1970. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano za kopalnico, utiliti in garažo, dejanska raba pa je kopalnica, hodnik, 2 sobi in garaža. Ta prizidek sodi k sinovemu stanovanju v omenjeni stari stavbi, v kateri sta 2 sobi, kuhinja, 2 shrambi in hodnik.

Zaprosili smo za izdajo uporabnega dovoljenja, vendar to ni bilo izdano. Točnega razloga ne vem, zato me zanima, ali je možno pridobiti strokovno pomoč za konkreten primer.

Lep pozdrav

Janez

---

Pozdravljeni

Imam vprašanje vezano na pridobitev uporabnega dovoljenja.

Hiša je iz leta 1965. Ko sem leta 2006 kupoval del hiše, sta bila dva lastnika in hiša je bila razdeljena v %, nato sva s sosedom hišo obnovila in naredila štiri stanovanja (leta 2007) ter uredila etažno lastnino in vpis v ZK.

Geberiti hiše se niti niso spremenili. Trenutno so v hiši štiri stanovanja (4 lastniki). Vsako stanovanje ima svoj števec za elektriko in vodo.

Sedaj bi sam rad prodal svoje stanovanje, vendar velika večina kupcev zaradi kredita pri bankah potrebuje uporabno dovoljenje.

Zanima me, kakšne so možnosti in postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja za vsa štiri stanovanja.

Hvala za vaš odgovor.

Škrgič

---

Pozdravljeni,

z bivšim fantom sva pred petimi leti kupila stanovanje v večstanovanjski stavbi, ki je bila prej gostinski lokal. Po tem jo je kupil lastnik gradbenega podjetja in jo leta 2010 renoviral v 8 stanovanj. Upravnik pravi, da ni nikjer zavedeno glede gradbenega dovoljenja. Stanovanje bi namreč rada prodala, a ga ne moreva, ker kupec zahteva gradbeno dovoljenje. Na koga naj se obrnem?

Hvala in lep pozdrav.

bralka

