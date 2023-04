Svetovalnica: Sosedu iz varnostnih razlogov ne dam soglasja za sončno elektrarno - me lahko toži

Pozdravljeni.

V dvostanovanjski hiši (moj delež 35 %, sosedov 65 %) bi sosed rad soglasje za montažo sončne elektrarne (panelov) na streho.

Sosed ima zgornje stanovanje montažne gradnje, kar pomeni, da je podstrešje brez tramovja, nosilnost strešne pločevine je prepletena z lesenimi letvami. Strešna kritina je nova, ostalo pa je staro že 43 let. Ob močnejšem vetru me je vedno strah, da bi veter odnesel streho.

Sosed bi jo sedaj še obremenil s paneli, teže pribl. 600 kg. Je tudi zelo svojeglav in nesramen, in tudi iz tega razloga mu ne izdam soglasja. Zdaj mi preko odvetnice grozi s tožbo. Zanima me, ali lahko iztožijo soglasje, ki sem ga zavrnil?

Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem, ker si kot upokojenec ne morem najeti odvetnika.

Lep pozdrav.

- bralec

Nasvet pravnice si preberite na deloindom.si.