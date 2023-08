Svetovalnica: Sosedove ciprese mi povzročajo škodo - kaj lahko naredim

Spoštovani!

Na vaši spletni strani sem zasledil vprašanje o živi meji, zato me zanima sledeče.

Soseda je na svojo stran pred 20 leti zasadila ciprese, ki so sedaj visoke 3 metre in popolnoma suhe oziroma odmrle, tako da gledajo te suhe veje in vejice že 20 cm čez njeno ograjo. Postavila je namreč ograjo, zaradi pogledov pa za ograjo nasadila ciprese. Problem je v tem, da te suhe veje, ki odpadajo na mojo stran, mašijo odtok pred mojo garažo. Vsak dan, ko žena pometa, je teh cipresnih vejic na kilograme. Napisal sem ji že vljudnostno pismo, a se z nobenim sosedom ne pogovarja, zato se sploh ne da komunicirati z njo.

Kaj naj v tem primeru naredim?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

Igor

