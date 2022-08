Svetovalnica: Sosedje so si prisvojili dostop do hiše po našem travniku - kako lahko ukrepamo

Pozdravljeni.

Že 40 let se trudim urediti mejo okrog posestva, pa mi ne uspe. Vsi sosedje so si prisvojili dostop do hiše po našem travniku, odvodnjavanje po naši parceli, eni so naš kupljeni hlev spremenili v garažo. Gradbena dovoljenja so dobili brez dostopa in odvodnjavanja. Vsa leta nam grozijo in izsiljujejo, mi pa z vso dokumentacijo ne morem zgraditi hiše že 35 let. Zdaj zaradi odvodnjavanja še Občina Kanal spreminja katastrske meje.

Kaj mi je storiti, saj noben organ noče urediti zadev, ker so vsi vpleteni?

Lepa hvala in lep pozdrav.

Anka

