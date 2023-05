Svetovalnica: Sosed mi z ograjo onemogoča obdelavo njive - kaj lahko storim

Spoštovani,

vljudno prosim za nasvet.

Sosed je na kmetijskem zemljišču (svojem travniku) postavil žičnato ograjo (mrežo) na lesenih in delno betonskih stebrih višine približno 2 m. Torej, svoj travnik je ogradil s to ograjo, ki jo je postavil točno na mejo. Ker imamo mi zraven njivo in jo orjemo s traktorjem, seveda ne moremo zorati do meje in ostaja del njive neobdelan (trd kot beton). Po mojem mnenju bi bilo prav, da bi on in tudi mi, pustili nekaj mejnega pasu oz., da bi se on odmaknil vsaj 20 cm od meje. Kajti, če bi mi svojo njivo obdelovali (kopali) prav do meje, bi se njegovi stebri nagnili.

Pred postavljanjem ograje nas ni prosil za nobeno soglasje.

Prosim za nasvet.

Najlepša hvala in lep pozdrav.

- Marija

