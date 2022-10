Svetovalnica: Sin se obnaša nehvaležno, ali lahko prekličem darilno pogodbo?

Spoštovani,

zanima me, ali je mogoče darilno pogodbo razveljaviti? Če na primer sin vzame hipotekarni kredit in se do mene obnaša nehvaležno. Se da tako pogodbo razveljaviti, hipoteko pa bi plačal jaz?

Hvala in lep pozdrav.

bralec

Nasvet pravnice preberite na deloindom.si.