Svetovalnica: Sem dolžan vplačevati v rezervni sklad, čeprav ne živim v stanovanju

Pozdravljeni,

sem 1/4 lastnik stanovanja, v katerem ne živim.

Upravnik bloka mi je določil plačevanje rezervnega sklada in dodal še plačilo elektrike za stopnišče, dvigalo, vzdrževanje dvigala, servis gasilnih aparatov.

Glede na to, da tam ne živim, v stanovanju pa živi partnerka pokojnega očeta, ki je 3/4 lastnica, me zanima, kaj sem dejansko dolžan plačati in ali lahko zaračunam najemnino osebi, ki koristi stanovanje.

Hvala za odgovor, lep pozdrav.

- Fabjan

