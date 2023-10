Svetovalnica: Prodajna ali darilna pogodba - katera možnost je boljša

Spoštovani,

zanima me, kakšen je postopek in kakšni so stroški pri prodaji deleža parcele in dela stavbe.

Podedoval sem 1/24 dela parcele ter dela stavbe (nujni delež kot vnuk). Sorodniki, ki imajo v lasti preostale dele, bi moj delež radi odkupili. Gre za relativno majhen znesek, vse skupaj cca. 900 evrov.

Ali je v tem primeru sploh smiselno narediti prodajno pogodbo ali raje naredimo darilno?

V upanju na odgovor vas lepo pozdravljam.

- Bor

Odgovor pravnice preberite na deloindom.si.