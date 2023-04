Svetovalnica: Posipanje pepela po vrtu

Spoštovani,

ali se sme po vrtu posipati pepel iz čistega bukovega lesa? Dodatek k lesu so samo papir in karton, ali parafinske kocke, ki se uporabljajo za podžig. Ali bi bile strupene snovi, ki so v papirju in kartonu (potisk in lepila) ter parafinskih kockah (parafin), kljub majhni količini in izgorelosti (sežig v pepel), lahko nevarne za organizem? Mi uživamo rastline, ki so vsrkale raztopino tega pepela.

Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.

- Andrej

