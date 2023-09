Svetovalnica: Oprostitev davka po oddajanju nepremičnine

Pozdravljeni,

imam vprašanje glede plačila dohodnine od dobička pri prodaji nepremičnine.

Leta 2016 sem kupila stanovanje, stalno prebivališče imam prijavljeno in tam tudi živim od leta 2018. Stanovanje sem lani novembra in decembra 2022 za dva meseca oddala v najem. Od tega sem tudi letos plačala davek od prejete najemnine. V lasti imam samo to stanovanje in sem tista dva meseca bivala skupaj z najemnico v stanovanju, kar lahko najemnica potrdi z izjavo.

S fantom sva se odločila za nakup hiše, zato bom stanovanje prodala.

Ali zaradi teh dveh mesecev, ko sem imela najemnico v stanovanju, nisem upravičena do oprostitve plačila dohodnine iz kapitala pri prodaji nepremičnine? Bom morala plačati dohodnino - torej 20 % od razlike nakupne in prodajne vrednosti stanovanja?

Hvala vam za odgovor.

Lep pozdrav.

- Mateja

