Svetovalnica: Ob prodaji smo pri notarju ugotovili, da stanovanje nima ustreznih dovoljenj

Spoštovani,

preko agencije sem kupila stanovanje v hiši, za katero mi je bilo zagotovljeno, da ima urejene vse papirje. Po dveh letih sem se odločila, da stanovanje prodam in tukaj nastopi težava. Kupec si je urejal kredit in ga tudi dobil, pri notarju pa se je stvar zakomplicirala, saj so želeli gradbeno dovoljeno za etažno stanovanje in vsa soglasja, ki spadajo zraven.

Zanima me, ali lahko občina sedaj zavlačuje s papirji, glede na to, da smo jo seznanili z nastalo situacijo, ki je bolj zakomplicirana, kot sem jo opisala.

Že vnaprej se vam iskreni zahvaljujem za odgovor.

Lep pozdrav.

Iva

Nasvet arhitektke si preberite na deloindom.si.