Svetovalnica: Ob nakupu podstrehe sem bila zavedena, zato mi ne morejo priklopiti elektrike

Pozdravljeni,

zanima me, kakšen je postopek spremembe namembnosti iz poslovnega v stanovanjski prostor. Ta prostor se nahaja v kleti in garaži stanovanjske hiše in nekoč ni bil poslovni prostor. Sedaj bi radi to nazaj spremenili v klet in garažo. Kako se to uredi in kakšni bi bili stroški?

Hvala za odgovor.

Alenka

---

Pozdravljeni,

od strica bom v dar dobil hišo in stavbo, kjer je drvarnica/garaža, nad njo pa je prostor, zapolnjen s starimi stvarmi. Stavba je v katastru vpisana kot stavba, zato me zanima, kaj potrebujem za preureditev prostora nad drvarnico in garažo v bivalni prostor?

Hvala.

bralec

---

Spoštovani,

kupila sem surovo podstrešje v bloku oz. večstanovanjski stavbi, ki je bila zgrajena 1948 leta, kjer si bom uredila stanovanje. Pri prodaji je sodeloval tudi upravnik, ki je pogodbo sestavil. Sedaj sem ugotovila, da stavba nima gradbenega dovoljenja, zato mi ne morejo priklopiti elektrike. Na stavbi sta bili pred letom 1998 legalno izdelani dve frčadi, ki sedaj predstavljata problem za izdajo gradbenega dovoljenja. Kakšen je najkrajši postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja? Blok je vpisan v kataster.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

Mojca

Odgovor arhitektke na vprašanja bralcev najdete na deloindom.si.