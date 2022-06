Svetovalnica: Nepremičninska agencija me je ob nakupu zavedla, kako lahko ukrepam

Spoštovani!

Na vas se obračam po nasvet, ker imam težavo z ureditvijo potrebne dokumentacije pri urejanju uporabnega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje smo pridobili leta 2010 in tudi začeli gradnjo enostanovanjske hiše. Fazo obrtniških del (keramika, beljenje ...) smo zaključili leta 2016. Zaradi nastalih težav z vselitvijo nismo hiteli. V lanskem letu pa smo želeli pridobiti uporabno dovoljenje, zato smo kontaktirali z nadzornikom in začeli vse potrebne postopke. Izvedli smo geodetske izmere in vpis v kataster. Zalomilo se je pri urejanju dokumentacije, potrebne za vlogo za uporabno dovoljenje, saj nam je nadzornik konstantno prestavljal rok, do katerega naj bi dokumentacijo pripravil. Ker je preteklo že veliko preveč časa, mi pa bi radi zadevo uredili in se tudi vselili, me zanima, kako lahko dokumentacijo uredimo sami, če sploh lahko. Ali lahko sami prevzamemo odgovornost kot izvajalec in nadzornik oziroma kaj je v tem primeru najbližja pot do pridobitve uporabnega dovoljenja? Namreč na nadzornika in konstantno prestavljanje rokov ne želimo več čakati.

Za nasvet se vam lepo zahvaljujem.

Lep pozdrav,

Branko

---

Pozdravljeni,

pred tremi leti sem prek agencije kupila stanovanje v večstanovanjski hiši. Ker sem prvič kupovala stanovanje, nisem vedela, na kaj vse moram biti pozorna, in sem verjela agenciji. Izkazalo se je, da hiša ni legalizirana, ima samo uporabno dovoljenje. V hiši smo trije lastniki in ena najemnica oz. lastnik trdi, da se papirji urejajo, česar pa ne verjamem.

Zanima me, kaj se da narediti in ali lahko kako ukrepam proti agenciji, ker so mi prodali takšno stanovanje.

V ZK sem se lahko vpisala.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

Doroteja

Odgovor strokovnjakinje si preberite na www.deloindom.si.