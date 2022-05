Svetovalnica: kdo nosi stroške za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja

Pozdravljeni!

Na tej spletni strani sem bral članek o pridobivanju omenjenih dovoljenj, a me vseeno zanima, ali je postopek enak tudi v mojem primeru. Namreč, kupujem hišo, ki ima gradbeno dovoljenje, a so se kasneje delali razni prizidki in ni točno po načrtih, zato ne vem, ali je treba posodobiti gradbeno dovoljenje? Hiša tudi nima uporabnega dovoljenja, ki ga potrebujem za izvedbo cenitve, čeprav ima hišno številko (zgrajena je bila leta 1966).

Kakšen bi bil postopek, da se uredi dokumentacija? Se pravi, da bi bilo gradbeno dovoljenje ustrezno in da se dobi uporabno dovoljenje. To dvoje namreč cenilci in banke obvezno zahtevajo.

Hvala za nasvete in pomoč.

S spoštovanjem,

Florjan

---

Pozdravljeni,

zanima me, kdo nosi stroške za ureditev uporabnega dovoljenja, če ni bilo nič napisano v zvezi s tem v pogodbi.

Investitor je to uredil, zdaj nam pa pošilja račun za plačilo uporabnega dovoljenja.

Hvala za odgovor.

Mateja

---

Pozdravljeni!

Prosila bi vas za nasvet: imamo stranko, ki prodaja novo hišo - naredili so jo zraven stare hiše. Zgrajena je bila brez vseh papirjev (gradbenega in uporabnega dovoljenja). Zanima nas, ali se dajo papirji dobiti naknadno in kakšni so približno stroški. Hiša je velika cca. 120 kvadratov.

Hvala in lepo vas pozdravljam.

Zinka

Odgovor arhitektke najdete na deloindom.si.