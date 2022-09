Svetovalnica: Kako ugotoviti vrednost nepremičnine na dan dedovanja

Pozdravljeni,

v letu 2014 sem od matere podedoval tri stavbna zemljišča (+ kar je še imela na tekočem računu in eno pokojnino). Za nobeno od zemljišč ni bila napravljena cenitev oz. za nobeno ni bila posebej navedena njena realna vrednost. Navedena je le vrednost skupne čiste zapuščine v višini 2300 €.

Ker želim eno zemljišče sedaj prodati (dogovorjena vrednost s kupcem je pribl. 25.000 €), me zanima, kako ugotoviti vrednost nepremičnine ob pridobitvi. Na Fursu so mi rekli, da se vrednost pridobi iz zneska čiste zapuščine, tudi če je le ta tako nizek. Ker pa je ta znesek res absurdno nizek, me zanima, ali je to res? V tem primeru bi potem plačal precejšnji davek na kapitalski dobiček. Ali lahko pridobim mnenje cenilca, da ugotovi vrednost za nazaj in potem Furs to upošteva oz. ali lahko kar sam ocenim vrednost za nazaj glede na statistične podatke, ki sem jih našel, za koliko so se takrat prodajale primerljive nepremičnine v mojem okolišu (v mojem primeru bi bila vrednost nepremičnine v letu 2014 pribl. 22.000 €).

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Marko

