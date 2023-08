Svetovalnica: Kako spremeniti hišo iz dvo- v enostanovanjsko zavoljo manjšega davka pri postavitvi sončne elektrarne

Pozdravljeni,

leta 1969 smo pridobili gradbeno dovoljenje za enodružinsko hišo. Točno tako hišo smo tudi zgradili.

Na Gursu se je pojavil podatek, da je to dvostanovanjska hiša (ne vem, od kod ta podatek) - verjetno zato, ker so v hiši živeli moji starši (zdaj že oba pokojna) in jaz s svojo družino (mož in dva otroka).

Sedaj živiva v hiši sama z možem, otroci so odšli na svoje.

Kako lahko spremenim hišo iz dvostanovanjske v enostanovanjsko?

Odločam se namreč za sončno elektrarno, zaradi podatka, da gre za dvostanovanjsko hišo, pa bi morala plačati 22 % DDV namesto 9,5 %.

Hvala za kakršen koli odgovor in lep dan želim,

Lep pozdrav.

- Anita

