Svetovalnica: Kako se pri prodaji nepremičnine izogniti plačilu davka na dobiček

kako se izogniti davku na dobiček pri prodaji nepremičnine?

Moj primer je sledeč: avgusta leta 2022 sem v Ljubljani kupil stanovanje, za katero sem odštel 200.000 evrov.

V tem času sem pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo hiše. Ker je le-to veljavno pet let, bi v roku dveh let stanovanje rad prodal in začel graditi hišo.

Trenutno sem v novem stanovanju prijavljen le začasno, medtem ko imam stalno bivališče prijavljeno pri starših.

- Dragan

