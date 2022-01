Svetovalnica: Kako naj partnerju preprečim prodajo skupnega stanovanja?

Spoštovani,

zanima me, kako je s prepovedjo prodaje nepremičnine, konkretno stanovanja.

Zakonska zveza obstaja 28 let. Ko sva kupovala stanovanja, sva zaradi manjših stroškov kot lastnika vpisala le moža. Ker imava trenutno določene težave, je nujno, da to čim prej vložim, ker me je strah, da bo stanovanje prodal.

Hvaležna vnaprej.

bralka

