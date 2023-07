Svetovalnica: Kako legalizirati počitniški apartma in kdo plača stroške

Spoštovani,

leta 2004 je lastnik enonadstropne stanovanjske hiše v Luciji, ki je v pritličju in pritličnem prizidku opravljal gostinsko dejavnost, prodal spodnje prostore petim kupcem za apartmaje, s tem, da je prizidek podrl in na tem mestu na novo zasnoval dva apartmaja ter do tretje podaljšane faze še tri apartmaje v pritličju hiše.

V lastni režiji smo dokončali apartmaje oz. manjša stanovanja v pritličju in prizidku. Lastnik, ki je imel v 1. nadstropju dve stanovanji z balkoni, je imel še teraso nad gostinskim prizidkom, ki jo je po izgradnji apartmajev spremenil v stanovanjski prostor (ta se nahaja točno nad enim apartmajem). Ker je lastnica tega apartmaja ravno nepremičninska posrednica, me je obvestila, da so ugotovili, da je ravno ta prostor (predelan iz terase v sobo) črna gradnja, ki jo je treba legalizirati. Spodnji apartmaji so imeli gradbeno dovoljenje in so vpisani v zemljiško knjigo. Po njeni izjavi moramo za legalizacijo tega dela stavbe vsi spodnji lastniki dati soglasje, sicer po novi zakonodaji ne bomo mogli pridobiti uporabnega dovoljenja, če bomo hoteli svojo lastnino - apartma prodati.

Zanima me, ali je to res, ali pa je to stvar lastnika tega stanovanja v 1. nadstropju, ki poseduje ta nelegalno zgrajen del stanovanja (to je sicer že 2. lastnik tega stanovanja, ki je zgornji nepremičnini kupil leta 2006 in po mojem vedenju že dve leti prodaja ta stanovanja). Kako je s stroški legalizacije, kdo jih plača?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

- Frida

