Svetovalnica: Kako lahko dosežem ukinitev neupravičene služnosti

Pozdravljeni,

na zemljišču, ki smo ga kupili pred petimi leti, imajo določeni sosedje vpisano služnost v smislu hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi.

Nastanek in vpis služnosti izvira iz leta 1982/83, ko so ti omenjeni sosedje kupovali zemljišče in so istočasno od prvotnega lastnika pridobili služnost dostopa do svojih parcel po obstoječi cesti, ki takrat ni bila odmerjena. Ta obstoječa cesta se je odmerila komaj leta 2006 in je seveda dobila drugo parcelno številko. Služnosti so ostale na prvotni številki parcele, kjer ceste sploh ni.

Nekaterim sosedom se je pri vpisu te obstoječe ceste avtomatsko dodelila služnost na tej novi parcelni številki ceste, enim pa ne. Z nekaterimi sosedi sem uspel sporazumno, s pogodbo pri notarju, urediti izbris. So pa določeni, ki se z izbrisom niso strinjali.

Zanima me, ali imam s pravnega vidika jaz kot lastnik zemljišča, pravico do izbrisa teh služnosti, ki so vpisane na zemljišču, na katerem fizično ni ceste do njihovih parcel. Služnosti ni mogoče koristiti, saj je ostala na parcelni številki, ki sedaj več ne zajema obstoječe ceste.

Kako naprej, izkoristil sem možnost dogovora. Ostane mi samo še pravni spor, ki se ga ne bi rad posluževal. Sosedom bi še enkrat poskusil razložiti, da v primeru pravdanja stroški bremenijo izgubljeno stran in naj se pozanimajo pri kakem odvetniku, da ne poslabšujemo medsebojnih odnosov.

Skratka, zanima me, ali imam s pravnega vidika prav in kako naprej.

Hvala in lep pozdrav.

- Robi

Odgovor pravnice preberite na deloindom.si.