Svetovalnica: Kako do začasnega naslova v zidanici

Spoštovani,

na vas se obračam z vprašanjem za pomoč.

Z družino živimo v zidanici, pred kratkim smo hoteli tukaj prijaviti začasni naslov in smo izvedeli, da to ni možno. Zidanica sicer stoji na območju, kjer je možna le gradnja vinskih kleti, počitniških hiš vinotočev. Leto izgradnje zidanice je 2005, za gradnjo smo imeli gradbeno dovoljenje in izdelane načrte. Prav tako imamo hišno številko.

Zanima me sledeče, kako lahko pridem do začasnega naslova v tej zidanici? Kolikor sem ugotavljal do sedaj, stalnega naslova tukaj ne bo mogoče dobiti, ali se motim?

Naknadno sem ugotovil še, da nam geodet sploh ni pravilno vrisal zidanice. Torej bi sedaj potrebovali nov elaborat in pravilno vrisano zidanico od geodeta. Potem bi morali zaprositi za spremembo gradbenega dovoljenja v počitniško hišo ter izdelavo dokumentacije za počitniško hišo in nato še 1x nov elaborat od geodeta za počitniško hišo. Si pravilno to razlagam ali obstaja kakšna enostavnejša pot?

Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav.

- Mitja

