Svetovalnica: Iz garaže je nastal prizidek – ali zanj potrebujem dovoljenje in soglasje soseda

Spoštovani,

imam naslednjo situacijo: kupila sem nepremičnino. Ta nepremičnina je imela na parceli garažo, za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predhodni lastniki (prodajalec) so garažo prestavili na drugo lokacijo na parceli, ob hišo (ker je bil to enostaven objekt, niso potrebovali gradbenega dovoljenja - v skladu z veljavno zakonodajo, imam dokumentacijo). Objekt so postavili na mejo dveh sosedov. Pridobili so soglasje enega od njiju, ki pa ni opremljeno z datumom in ni overjeno. Ali je soglasje kot tako veljavno?

Ali bi lahko bilo kadarkoli problematično dejstvo, da prodajalec ni pridobil soglasja drugega soseda? Razmišljam, da lahko sicer od drugega soseda pridobim soglasje naknadno, saj smo v dobrih odnosih. (Obstoječe stanje je že cca. 3 leta, lastnica nepremičnine sem 1 leto.)

Težava: ta enostavni objekt je prodajalec naknadno priključil hiši tako, da ga je pokril s ploščo, ki se dotika hiše. Na ta način so pridobili pohodno teraso in nadstrešek nad vhodom. Pohodne površine je tako nastalo cca 30 m2. V zvezi s temi naknadnimi spremembami nimam od prodajalca nobene dokumentacije (dovoljenj). Razmišljam, da bi ta del objekta potreboval gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje. Je to res? Ali lahko karkoli od tega, če je to potrebno, uredim naknadno?

Pojasnilo: pri prodaji nepremičnine je posredoval agent iz nepremičninske agencije. K prodajni pogodbi smo dodali in podpisali aneks (ki pa ga ni overil notar - ne vem, zakaj, to sem opazila naknadno - in ni del notarsko overjene dokumentacije), kjer je navedba, da sem seznanjena s spremembo lokacije lope/kolesarnice, ki je opremljena s št. prvotnega GD za garažo (iz leta 1972).

Torej: kar me muči, je, ponavljam:

ali je pridobljeno soglasje soseda veljavno,

ali bi objekt, ki je iz lope/kolesarnice dejansko postal prizidek, potreboval dovoljenja (gradbeno, uporabno) in kaj lahko glede tega ukrenem naknadno kot kupec oz. sedanji lastnik,

ali moram za objekt naknadno pridobiti dovoljenje drugega soseda/mejaša,

ali je prodajalec ali nepremičninski agent za karkoli od navedenega odgovoren - ali nosim odgovornost jaz kot kupec?

Hvala za odgovor.

Nasvet arhitektke preberite na deloindom.si.