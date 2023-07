Svetovalnica: Imamo v primeru prodaje stanovanja v bloku predkupno pravico

Pozdrav,

živim v bloku s štirimi stanovanji. Tri so lastniška, eno pa je od stanovanjskega sklada.

Menda bo to stanovanje kmalu deložirano. Zanima me, ali lastnik stanovanja (Ssrs) v takem primeru stanovanje proda na dražbi oz. imamo stanovalci predkupno pravico. Posamezni deli v bloku so 4.

Hvala in lp.

- bralka

