Svetovalnica: davek od dobička iz kapitala pri prodaji nepremičnine

Spoštovani,

na vaši spletni strani sem zasledila, da se vam lahko pošlje vprašanje glede pravnega svetovanja pri prodaji nepremičnine.

Pred štirimi leti sem od strica podedovala majhno hiško. Pri tem sem morala plačati davek.

Ker bom sedaj hiško prodala, me zanima, kakšno vrednost naj v davčni napovedi navedem, ker bo le-ta osnova za odmero davka od dobička iz kapitala.

Za odgovor se vam lepo zahvaljujem.

Ines

---

Pozdravljeni,

mož je pred tremi leti podedoval ¼ domačega posestva (bili so štirje otroci in vsi so dedovali).

Na sklepu o dedovanju, ki ga je prejel mož, vrednost čiste zapuščine znaša 28.566,48 eur. Ker je bilo denarnih sredstev samo par evrov, je ta znesek vrednost nepremičnin.

Moje vprašanje je, ali je znesek na sklepu 1/4 od celotne vrednosti nepremičnin? Torej bi bila skupna vrednost, ki jo je zapustila mati vsem otrokom, 114.265,92 eur? Ne vemo, od kod je sodišče vzelo vrednost, zato se vam bo mogoče vprašanje zdelo malo nenavadno.

Moža to zanima, ker nameravajo domačijo prodati in bo treba plačati davek. Prodali bodo za 70.000 eur. Davek je 27,5 %. Če bi prodali po manjši ceni, potem davka ni? Ali imam prav?

Lepo prosim za odgovor in Vas lepo pozdravljam,

Danica

