Svetovalnica: Bila sva zavedena glede velikosti nepremičnine, za katero sva že plačala aro

Spoštovani,

v decembru 2022 sva s partnerko plačala zajetno aro za nakup starejše stanovanjske hiše v domačem kraju.

Hiša se prodaja preko nepremičninske agencije in je bila oglaševana v izmeri 203 m2. Podatke je agencija črpala iz GURS-a in ob ogledu hiše sami nismo izvajali meritev. Ob ogledu je cenilec, ki sva ga naročila za namen pridobitve kredita, ugotovil, da je dejanska mera 150 m2, kar je 50 m2 manj od oglaševane (kvadrature skoraj za eno celo stanovanje). Te podatke smo tudi sami preverili in žal držijo. Posledično je cenitev nepremičnine toliko nižja, da vpliva tudi na višino kredita.

S strani cenilca sva dobila informacijo, da bi bila lahko ocenjena vrednost precej višja oz. za naju zadovoljiva, če bi bila dejanska kvadratura takšna, kot jo oglašujejo.

Zanima naju, kaj v takem primeru lahko storiva? Nagibava se k zmanjšanju kupnine, vendar sva prepričana, da se bosta tako prodajalec kot agencija borila z vsemi štirimi. Nama pa zaradi rokov na banki že pošteno teče voda v grlo. Govorimo o nekaj dnevih, ko moramo papirje predložiti banki (do konca meseca). Ali bi bila najina zahteva smiselna oz. kakšne možnosti sploh imava?

Vnaprej hvala za pomoč.

- Darko

