Svetovalnica: Ali za predelavo skupnega dimnika potrebujem soglasje vseh etažnih lastnikov

Pozdravljeni,

imamo skupni dimnik, ki približno 15 let ni bil v uporabi. Sam sem sedaj na novo naredil priklop na dimnik za kaminsko peč. S strani dimnikarja sem pridobil vso ustrezno dokumentacijo, da sta dimnik in kaminska peč primerna za uporabo. Ko smo zakurili, se je obema sosedoma v zgornjih dveh nadstropjih kar konkretno pokadil dim, medtem ko ga pri nas ni bilo - najverjetneje so v njihovih stanovanjih stare priklope na dimnik slabo sanirali.

Zanima me sledeče: zgornja soseda bi mi podpisala soglasje, da v dimnik vstavim vložek samo zase (manjši strošek), saj onadva nimata namena uporabljati dimnika - ali je potreben podpis vseh stanovalcev (6 stanovanj - dve etaži) ali samo zgornjih dveh sosedov? Moramo to urejati preko upravnika stavbe ali lahko to rešimo sami?

Hvala za pomoč in lep pozdrav.

- Anže

Nasvet strokovnjakinje preberite na deloindom.si.